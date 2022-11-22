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Aktüel Süleyman Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı
Aktüel

Süleyman Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda görve alan Türk polisleri için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:33:00 -
Süleyman Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.

Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin." ifadelerini kullandı. 

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