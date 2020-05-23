Süleyman Soylu'dan darbe açıklaması

Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri programında Serdar Tuncer'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"15 Temmuz'u mumlar ararlar"

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ülkede bir daha kolay kolay kimsenin darbeye cesaret edebileceğine inanmıyorum. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Darbe yapmaya cesaret edenler 15 Temmuz'u mumlar ararlar. Böyle bir kabiliyetim olsa resmederdim.