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Süleyman Soylu'dan darbe açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde konuşulan darbe iddialarına ilişkin bir daha bu ülkede kimsenin kolay kolay kimsenin darbeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum diyerek "Bunu bir kez daha söyleyeyim. Darbe yapmaya cesaret edenler 15 Temmuz'u mumlar ararlar." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:57:00 -
Süleyman Soylu'dan darbe açıklaması

Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri programında Serdar Tuncer'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"15 Temmuz'u mumlar ararlar"

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ülkede bir daha kolay kolay kimsenin darbeye cesaret edebileceğine inanmıyorum. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Darbe yapmaya cesaret edenler 15 Temmuz'u mumlar ararlar. Böyle bir kabiliyetim olsa resmederdim.

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Yorumlar

İMAM

Allah korusun ama darbe ihtimali hiçbir zaman tümüyle yok olmaz. Sadece fırsat kollar. Fırsatı bulduğunda da olur. Tek önlemi; Güçlü olup darbe zihniyetine kafasını kaldırtmamaktır. Bir de: Darbe girişimi olursa sokaktaki tanklardan ve havadaki uçaklardan çok onları komuta merkezleri derhal kontrol altına alınmalıdır. komuta merkezleri veya darbenin yönetildiği birimler her ne ise oralar derhal ve acımadan alınmalıdır. Buna hazır olunma gerekir. Değilse halk ölüyor diye darbeci geri çekilmez.
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Samet

Sözde müslüman cemaatleri ayaklandırma planları içerisindeler. Gezi olaylarının farklı versiyonunun planlıyorlar. Bu sefer zannediyorum daha kanlı olmasını istiyorlar.
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