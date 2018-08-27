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Süleyman Soylu'dan Cumrtesi anneleri açıklaması: Bu kandırmacanın son bulmasını istedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi annelerine yönelik polis müdehalesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, 700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik" dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:20
Süleyman Soylu'dan Cumrtesi anneleri açıklaması: Bu kandırmacanın son bulmasını istedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'ne yönelik müdahaleye ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, şunları söyledi:

"700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?

Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar.

Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin."

Geçen hafta sonu İstanbul Galatasaray Meydanı'nda 700. haftada bir araya gelmek isteyen Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis müdahale etmişti. Olayda 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumartesi anneleri eyleminde 37 gözaltı

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:20
  1. İstanbul
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  4. polis müdahalesi

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