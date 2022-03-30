Süleyman Soylu'dan çok korkunç iddia

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Kılıçdaroğlu! Biraz doğruysan, biraz dürüstsen ilk altılı masa toplantısından sonra oluşturduğunuz o bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin. Açıkla" çağrısını köşesine taşıyan Turgay Güler, "Ülkenin İçişleri Bakanı bu iddiayla birilerini Mandacı olmakla suçlarken, o birilerinin trolleri, yazarı çizeri manda yoğurduyla meşguldü" ifadelerini kullandı. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Ülkenin İçişleri Bakanı geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da hem de kameralar karşısında çok vahim bir iddiayı seslendirdi.

Şöyle dedi:

Kılıçdaroğlu! Biraz doğruysan, biraz dürüstsen ilk altılı masa toplantısından sonra oluşturduğunuz o bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin. Açıkla!

Süleyman Soylu açıkça isim vererek, Kılıçdaroğlu'na seslenerek özetle şunu söyledi:

Altı lider bir araya geldiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin bir çalışma yaptınız. Sonra o çalışmayı bir büyükelçiye gönderip üzerinde değişiklikler yaptırtıp onay aldınız.

Bu çok korkunç bir iddia!

Ülkenin İçişleri Bakanı bu iddiayla birilerini Mandacı olmakla suçlarken, o birilerinin trolleri, yazarı çizeri manda yoğurduyla meşguldü.

Hiç oralı olmadılar, dönüp bakmadılar.

Bir gün sonra Faik Öztrak olağan açıklamaları için kameralar karşısına geçti.

Kendisine bu iddia soruldu.

Ne mi dedi?

'Yalan' dedi. 'İftira' dedi.

Ağzını bozup, çirkin ifadeler kullandı.

Böylece CHP açısından konuyu kapatmış oldu.

Ya diğerleri?

Onlardan çıt yok!

Peki diğer beş lider ilk toplantıda altına imza koydukları bildirinin yeni halini gördüler mi?

Bilmiyoruz!

Varsa; Kemal Bey'e 'bu bizim imzaladığımız bildiri değil, kim değiştirdi bunu' diye sordular mı?

Haberimiz yok!

Yoksa Soylu'nun iddia ettiği operasyon bilgileri dâhilinde miydi?

Onu da bilmiyoruz!

Gerçi kamuoyu bu liderlerin müteakiben ve düzenli olarak yabancı büyükelçilerle bir araya geldiğini biliyor.

Gizli de değil saklı da!

Ama bu kadar sık niye bir araya geliyorlar, ne konuşuyorlar bilmiyoruz?

Herkes gibi tahmin ediyoruz!

Neyse...

Demem o ki birinci perde kapandı.

Soylu iddiasını seslendirdi, CHP 'yalan' demekle yetindi, Kılıçdaroğlu ve diğerleri susmayı tercih etti.

O halde ikinci perdeyi beklemekten başka şansımız yok.

Nedir o?

Soylu'nun konuyu detaylandırıp, belgelemesi.

Ve son bir not.

Böylesi korkunç bir iddia karşısında ağzını açamayanların gündeme manda yoğurdu boca etme gayretlerini sanırım şimdi daha iyi anlamışsınızdır.

Sizi gidi 'Manda'lar!"