Süleyman Soylu'dan Akşener'le ilgili bomba çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak, "Çizdiği siyasi çerçeve içerisinde Akşener'in girdiği her yerde güvensizlik oluşturduğu aşikârdır. Ben merkezli ve dağıtıcı bir rolü olduğu da aşikârdır." dedi.

Soylu, Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'ya konuştu. Soylu şunları kaydetti:

"Çizdiği siyasi çerçeve içerisinde Akşener'in girdiği her yerde güvensizlik oluşturduğu aşikârdır. Ben merkezli ve dağıtıcı bir rolü olduğu da aşikârdır. Vefadan yoksun olduğu da aşikârdır. Siyaseti hakkaniyetle izleyen herkes, bunu açıkça görür. Haliyle Aziz milletimiz de bunları görüyor, biliyor, yaşanmışlıkları var ve bu anlamda doğru bir feraseti var. Geri kalanı 6'lı masanın sorunudur."