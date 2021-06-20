Süleyman Soylu sert çıktı “Kafanıza çökeriz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya POMEM 26.Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu "Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Tam Kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara, bizle oynamayın kafanıza çökeriz. Bu milletle oyun oynamayın diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah'' şeklinde konuştu.

Tam 40 yıldır yürüttükleri projeyi çökerttik ve onların başarılı olmasını sağlamadık.