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Gündem Süleyman Soylu sert çıktı “Kafanıza çökeriz”
Gündem

Süleyman Soylu sert çıktı “Kafanıza çökeriz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'da yaptığı konuşmada terör örgütlerini nasıl çökerttiklerini anlattı ve Bizle oynamayın kafanıza çökeriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 12:02:00 -
Süleyman Soylu sert çıktı “Kafanıza çökeriz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya POMEM 26.Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu "Biz sadece bir PKK terör örgütünü çökertmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Tam Kurtuluş mücadelemizden beri bizden intikam almaya çalışanlara, bizle oynamayın kafanıza çökeriz. Bu milletle oyun oynamayın diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah'' şeklinde konuştu.

Tam 40 yıldır yürüttükleri projeyi çökerttik ve onların başarılı olmasını sağlamadık. 

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Yorumlar

Putsavar

vakit yumos olma vakti degil. kafirlere ve münafiklara karsi her alanda siddetle karsilik vermeliyiz. Herkes yerini bilecek.
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CHDPKK nin korkulu rüyası

içimizdeki Terör örgütleri nin HAÇLI kırıntıları nın korkulu rüyası olmuş sayın Süleyman Soylu
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