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Süleyman Soylu: "Seçimde hükümetimiz zafiyete uğrarsa..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar.

17 Mart 2019 Pazar 15:47
Süleyman Soylu: "Seçimde hükümetimiz zafiyete uğrarsa..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Ünalan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti’nin Ünalan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar. Yine bunlar şımarırlar, yine büyük şehirlerimiz huzursuzluk içerisinde olur. Bu sözleşmeyi yapan biz değiliz. Bu sözleşmeyi yapan millet değil, gaziler değil, şehitler değil. Bu sözleşmeyi yapan, 13 - 14 yaşındayken anasının kucağından alınıp dağa götürülüp, birileri tarafından taciz edilen, tecavüz edilen çocuklar da değil. Bu sözleşmeyi yapan açıktır. Ben hiç lafımı karnımda saklamadım, saklamayı da düşünmüyorum. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” diye konuştu.


Konuşmasının ardından seçim otobüsüne binerek vatandaşlara bez torba ve oyuncak hediye eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:47
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