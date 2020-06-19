Süleyman Soylu rezil etmişti... Saygı Öztürk canlı yayında ağladı

Sözcü paçavrasında kalem oynatan Saygı Öztürk, geçtiğimiz gün köşesinde AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nu hedef almıştı.

Bu küstahlığa kayıtsız kalamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." sözleriyle tepki göstermişti.

Canlı yayında timsah gözyaşları

Skandal ifadelerinin ardından büyük tepki çeken Saygı Öztürk, katıldığı canlı yayında ağlayarak kendini düştüğü rezillik çukurundan kurtarmaya çalıştı.

"Gazetecilik" kimliğine sığınan Öztürk, şu sözlerle olaydan sıyrılmaya çalıştı:

"Saygı Öztürk olarak bugüne kadar sadece gazetecilik yaptım ve gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Samimi söylüyorum çok üzüldüm. Bir bakanının böyle dememesi lazım, böyle yazmaması lazım. Vallahi ülkem için üzülüyorum. Malımızı, canımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz Bakanın böyle yapmaması lazımdı. 40 yıldır bu tür polemiklere girmedim. Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminden beri de görüşmedim. 40 yıldır namussuzluk yapmadım bundan sonra da yapmam. Ben kalemimi satmam."

Süleyman Soylu'dan yeni tweet: Saygızı Öztürk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Soylu, "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.