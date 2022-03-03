Süleyman Soylu paylaştı! Tüm Türkiye merakla bekliyor

Ankara'da Acil Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyon Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı duyuru ile merak uyandırdı. Soylu, yarın tüm Türkiye genelindeki okullarda kıymetli bir tatbikatın yapılacağını açıkladı.

Vali, kaymakam ve öğrenciler katılacak

Soylu'nun sözlerinde şu ifadeler yer aldı: "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız."

Merak uyandırdı

Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar merak uyandıran duyuru sonrasında tatbikatın ne ile ilgili olduğu konusunda çeşitli yorumlar yaptı.