MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ’cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu 50 bin TL'ye sattığı araziyi 2 yıl sonra 5 milyon TL'ye geri almak zorunda kaldı! CHP’li başkandan cinsel amaçlı rezil yazışmalar! Kadınlarla yazdığı mide bulandıran mesajları ortaya çıktı Yahudilerin Öldürdüğü Şanlıurfalı Vatandaşın Şehadet Yıldönümü İstanbul’da 1 Mayıs kilitlenmesi: Hangi yollar kapalı, metro çalışıyor mu? Attan düşen muhalif lider öldü! Basın özgürlüğüne Axel Springer darbesi: "Ya İsrail'i destekle ya istifa et!" İranlı Yahudiler bakın ne yaptı! Müzakereler Pakistan'da tıkandı! ABD'nin "Aşırı talepleri" süreci zorlaştırıyor Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği saldırısının yeni görüntüleri yayınlandı
Gündem
Gündem

Süleyman Soylu Neden Hedefte? Terör Örgütlerine Kan Kusturduğu İçin mi?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Süleyman Soylu Neden Hedefte? Terör Örgütlerine Kan Kusturduğu İçin mi?

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni MURAT ALAN, bugünkü köşe yazısında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik başlatılan karalama kampanyalarını ve muhalefetin asıl hedefini mercek altına aldı. Gülistan Doku soruşturması üzerinden yürütülen "örtbas" iddialarını sert bir dille eleştiren Alan, meselenin bir adalet arayışı değil, siyasi bir hesaplaşma olduğunu vurguladı.

İşte MURAT ALAN’ın kaleminden, Soylu’yu hedef tahtasına oturtanların maskesini düşüren o analiz:

MURAT ALAN, Süleyman Soylu’nun neden marjinal sol gruplar ve CHP tarafından hedef alındığını şu çarpıcı sözlerle açıkladı:

  • Örgütlerin Belini Kırdı: "Soylu, o kesimlere yıllarca kan kusturdu. DHKP-C terör örgütü ve onun legal sahada faaliyet gösteren sözde avukatlık yapılanmasını yerle bir etti."
  • Lojistik Desteği Kesti: "Kırsaldaki örgütü imha ederken, legal alandaki lojistik ve propaganda destekçilerini de büyük operasyonlarla dağıttı."
  • Terörle Omuz Omuza Mücadele: Bakanlık koltuğunda oturmak yerine operasyon bölgelerinde asker ve polisle omuz omuza durmasının, bu kesimleri rahatsız ettiğini belirtti.

Gülistan Doku Dosyası: "İftira Kampanyası ve Siyasi Hesaplaşma"

Gülistan Doku soruşturması üzerinden Soylu’ya atılan "katilleri koruyor" iftiralarına yanıt veren Alan, süreci şu gerçeklerle özetledi:

  • Yargı Kararlarına Dayalı Hareket: Soylu’nun o dönemde Valilik ve Başsavcılık raporlarına dayanarak açıklama yaptığını hatırlatan Alan, "Başsavcılık 'asılsız' diyorsa, bakan ne yapacaktı?" sorusunu yöneltti.
  • AK PARTİ Döneminde Aydınlanıyor: Cinayetin yine AK PARTİ hükümeti döneminde çözüldüğüne dikkat çeken yazar, "O dönem 'AKP katilleri koruyor' manşeti atanlara soruyorum; cinayeti CHP’nin gölge bakanı mı aydınlattı?" ifadelerini kullandı.

  • Vicdanlı Duruş: Soylu’nun bugün bile "Ucu nereye giderse gitsin soruşturulsun. Kimsenin makamı bir kızımızın canından kıymetli değildir" diyerek dik duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

Muhalefetin Basın Özgürlüğü İkiyüzlülüğü

Meclis koridorlarında yaşanan muhabir krizine de değinen MURAT ALAN, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akit gazetesine yönelik küfürlerini hatırlattı:

  • Çifte Standart: "Biz unutmadık Özgür efendinin Akit gazetesine, 'AK İT' şeklindeki hakaretini. Bu küfürler hâlâ tazeyken, muhalefetin 'basın özgürlüğü' dersi vermesi ikiyüzlülükten başka bir şey değil."
  • Soru Değil, Sinir Ucu: İzinsiz ve aniden telefonla soru sormanın standart gazetecilik olmadığını belirten Alan, Soylu’nun tepkisinin bu iklimde anlaşılabilir bir sinir gösterisi olduğunu ifade etti.

"Korkmayın, Eziklik Yapmayın!"

Yazısının sonunda medya dünyasına da seslenen Alan, milli duruş sergileyen siyasetçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti:

"Türkiye, terörle mücadelede sahada ter döken, örgütlerin legal uzantılarını dağıtan, devletinin yanında dimdik duran siyasetçilere sahip çıkmalıdır. CHP ve şakşakçılarının adalet arayışı yok; siyasi hesaplaşma ve intikam duygusuyla yanıp tutuşuyorlar."

Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu
Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu

Gündem

Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu

Vay vay

Defalarca ona mecliste bakanlık döneminde soru sordular vali için. O vali suçsuzdur dedi..

Eli kalem tutan kötülük örgütleri!!!

Masabaşı eli kalem tutan hertürlü illegal terör örgütleriyle ve soyguncu çetelerle mücâdelede daha etkin yeni yeni güncel yöntem ve caydırıcı cezalar çok elzem. Almanya ve tüm Avrupa ülkelerini Eli kalem tutan Fetö terör örgütünün en az pkk terör örgütü kadar hatta daha tehlikeli olduklarına ikna edilmeli!!! *"Almanya ve tüm Avrupa ülkeleri Fetö'nün vb'lerinin zararlarını yaşasınlarda görsünler!"* demek, Fetö'nün insan ve para kaynağı açısından güçlenmesi için zaman ve imkan sağlanması olup; Türkiye ye de çoook zarar vermiye devam ediyor!!! Fetö vb eli kanlı kalem tutan her kötülüğü kılıfına uyduran illegal karanlık ve en tehlikeli sinsi terör örgütü olduklarına ikna etmeliyiz Almanya ve Avrupa ülkelerini!!!! Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini ikna etmeliyiz, eli kalem tutan hırsız hâin eli kanlı örgütlü kötülük terör olduklarına ve onları besliyen ülkelerede; nankörce ve sinsice hiç hissettirmeden kötülükler yapacak ve zararlar vereceklerine dâir!!! Örneğin kaçak savcıyı evinde saklıyan iş adamı'da bulunduğu ülkede; kaçak işçi çalıştırmaktan arandığını, hemen tüm şirketlerini oğlu gelini vb'lerine devredip kendisinin saklandığı iddiaları konuşuluyor kendi aralarına irtibatlı olan fısıltı gazetesinde, tabi bu iddialar ne kadar doğru bilinmez, lakin araştırmaya değer!!! O'da Soylu hakkında çok ağır ifadeler yayımlıyordu x hesabından. Âilece balkanlardan kimlik ve pasaport alıp, senede defalarca Türkiye'ye turist olarak ellerini kollarını sallıyarak gidip geldiklerini, ve Türkiyeden kaçan tüm fetöcülere ikamet ve iş konusunda paralel devlet gibi çalıştıklarını konuşuyor kamuoyu!!! Bu Chp'nin tüm illegal işlerininde fetöden bağımsız olmadı kanaatinde kamuoyu!!!
