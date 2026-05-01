Süleyman Soylu Neden Hedefte? Terör Örgütlerine Kan Kusturduğu İçin mi?
Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni MURAT ALAN, bugünkü köşe yazısında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik başlatılan karalama kampanyalarını ve muhalefetin asıl hedefini mercek altına aldı. Gülistan Doku soruşturması üzerinden yürütülen "örtbas" iddialarını sert bir dille eleştiren Alan, meselenin bir adalet arayışı değil, siyasi bir hesaplaşma olduğunu vurguladı.
İşte MURAT ALAN’ın kaleminden, Soylu’yu hedef tahtasına oturtanların maskesini düşüren o analiz:
MURAT ALAN, Süleyman Soylu’nun neden marjinal sol gruplar ve CHP tarafından hedef alındığını şu çarpıcı sözlerle açıkladı:
- Örgütlerin Belini Kırdı: "Soylu, o kesimlere yıllarca kan kusturdu. DHKP-C terör örgütü ve onun legal sahada faaliyet gösteren sözde avukatlık yapılanmasını yerle bir etti."
- Lojistik Desteği Kesti: "Kırsaldaki örgütü imha ederken, legal alandaki lojistik ve propaganda destekçilerini de büyük operasyonlarla dağıttı."
- Terörle Omuz Omuza Mücadele: Bakanlık koltuğunda oturmak yerine operasyon bölgelerinde asker ve polisle omuz omuza durmasının, bu kesimleri rahatsız ettiğini belirtti.
Gülistan Doku Dosyası: "İftira Kampanyası ve Siyasi Hesaplaşma"
Gülistan Doku soruşturması üzerinden Soylu’ya atılan "katilleri koruyor" iftiralarına yanıt veren Alan, süreci şu gerçeklerle özetledi:
- Yargı Kararlarına Dayalı Hareket: Soylu’nun o dönemde Valilik ve Başsavcılık raporlarına dayanarak açıklama yaptığını hatırlatan Alan, "Başsavcılık 'asılsız' diyorsa, bakan ne yapacaktı?" sorusunu yöneltti.
- AK PARTİ Döneminde Aydınlanıyor: Cinayetin yine AK PARTİ hükümeti döneminde çözüldüğüne dikkat çeken yazar, "O dönem 'AKP katilleri koruyor' manşeti atanlara soruyorum; cinayeti CHP’nin gölge bakanı mı aydınlattı?" ifadelerini kullandı.
- Vicdanlı Duruş: Soylu’nun bugün bile "Ucu nereye giderse gitsin soruşturulsun. Kimsenin makamı bir kızımızın canından kıymetli değildir" diyerek dik duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.
Muhalefetin Basın Özgürlüğü İkiyüzlülüğü
Meclis koridorlarında yaşanan muhabir krizine de değinen MURAT ALAN, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akit gazetesine yönelik küfürlerini hatırlattı:
- Çifte Standart: "Biz unutmadık Özgür efendinin Akit gazetesine, 'AK İT' şeklindeki hakaretini. Bu küfürler hâlâ tazeyken, muhalefetin 'basın özgürlüğü' dersi vermesi ikiyüzlülükten başka bir şey değil."
- Soru Değil, Sinir Ucu: İzinsiz ve aniden telefonla soru sormanın standart gazetecilik olmadığını belirten Alan, Soylu’nun tepkisinin bu iklimde anlaşılabilir bir sinir gösterisi olduğunu ifade etti.
"Korkmayın, Eziklik Yapmayın!"
Yazısının sonunda medya dünyasına da seslenen Alan, milli duruş sergileyen siyasetçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti:
"Türkiye, terörle mücadelede sahada ter döken, örgütlerin legal uzantılarını dağıtan, devletinin yanında dimdik duran siyasetçilere sahip çıkmalıdır. CHP ve şakşakçılarının adalet arayışı yok; siyasi hesaplaşma ve intikam duygusuyla yanıp tutuşuyorlar."
