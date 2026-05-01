İstanbul’da 1 Mayıs kilitlenmesi: Hangi yollar kapalı, metro çalışıyor mu?

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan plana göre, medya çalışanları sarı çizgilerle belirlenen şu rotaları kullanabilecek:

Gazeteciler için belirlenen rotalar

Şişli ve Mecidiyeköy: Basın mensupları, D100 karayolu üzerindeki Çağlayan ve Mecidiyeköy ayrımlarını kullanarak bölgeye giriş yapabilecek.

Taksim Meydanı: Ulaşım; Tarlabaşı Bulvarı veya Dolmabahçe Tüneli - stat arkası güzergahı üzerinden Asker Ocağı ve Mete caddeleri aracılığıyla sağlanacak.

Kadıköy Rıhtım: Miting alanına gidecek gazeteciler Tıbbiye Caddesi ve Söğütlüçeşme Caddesi rotasını izleyecek.

Kartal Meydanı: Sahil yolu (Turgut Özal Bulvarı) üzerindeki kuzey ve güney istikametleri açık tutulacak.

İstanbul genelinde ulaşım kısıtlamaları

İstanbul Valiliği tarafından yapılan kapsamlı açıklamaya göre, 1 Mayıs günü saat 05.00 itibarıyla şehirde hayatı etkileyecek önemli kısıtlamalar devreye girecek:

Metro ve Füniküler: M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey durakları tamamen kapatılacak. Mecidiyeköy istasyonunda ise sadece Meydan çıkışı açık olacak. Kabataş-Taksim ve Tünel-Karaköy füniküler hatları ile Nostalji tramvayı sefer yapmayacak.

Deniz Ulaşımı: İDO ve Şehir Hatları seferlerinde Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş serbest olacak; ancak Anadolu'dan Avrupa yakasına ( Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ) yolcu taşınmayacak.

Yolların Kapatılması: Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve Sıraselviler gibi ana damarlar trafiğe kapatılırken; Şişli'de Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri, Kadıköy'de ise Rıhtım Caddesi araç girişine kapalı olacak.

"Steril alan" önlemi

Valilik talimatıyla, emniyet tedbiri alınan bölgelerdeki çöp konteynerleri bir gece öncesinden kaldırılacak ve güzergahlar taş vb. maddelerden arındırılarak "steril hale" getirilecek. Ayrıca İSPARK alanlarındaki araçların tahliyesi 30 Nisan akşamı saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Emniyet birimleri, Kartal bölgesindeki yolların saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını hatırlatarak, sürücülerin alternatif güzergah olarak D100, Barbaros Bulvarı ve Piyalepaşa Bulvarı gibi yolları kullanmalarını tavsiye etti.