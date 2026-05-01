Dünya İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!
Dünya

İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!

İran’daki Yahudi cemaatinin lideri, Mücteba Hamaney’e bağlılık ilan ederek ülke içindeki birlik ve “direniş” vurgusunu öne çıkardı.

İran’daki Yahudi cemaatinin lideri, Mücteba Hamaney’e bağlılık ilan ederek ülke içindeki birlik ve “direniş” vurgusunu öne çıkardı.

İran'daki Yahudi cemaatinin lideri Hamami Laleh, Mücteba Hamaney’e bağlılık sözü verdiğini açıkladı. ve İranlı Yahudilerin ülkenin ulusal dokusunun ayrılmaz bir parçası olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

ABD ve israil politikalarına karşı düzenlenen geniş katılımlı bir etkinlikte konuşan Laleh, Yahudi cemaatinin Hamaney’in sorumluluğu üstlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek onu “şehit İmam Seyyid Ali Hamaney’in öğrencisi” olarak nitelendirdi.

 

“Biz İranlı Yahudiler olarak diğer tüm kesimlerle yan yana duruyoruz, bu liderlikle gurur duyuyoruz ve ülkeyi daha ileriye taşıyacak başarılar diliyoruz” dedi.

Konuşmasında halk ile silahlı kuvvetler arasındaki birliğin önemine dikkat çeken Laleh, İranlıların baskılara karşı gösterdiği “direnişi övdü.

Sözlerini, “Ülkemiz İran’ın daima zaferini görmeyi ve direnişimiz ile birliğimiz sayesinde yakın zaferi birlikte kutlamayı diliyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan, ABD-israil saldırılarında Tahran’ın merkezindeki Filistin Caddesi üzerinde bulunan “Rafi Nia” Yahudi sinagogunun hedef alındığı ve tamamen yıkıldığı bildirildi.

