Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müslümanların LGBT ile imtihanı: İdris Günaydın’dan çarpıcı analiz O şehirde binalar her yıl 2 santim batıyor! FIFA Başkanı’ndan skandal “İsrail” hamlesi! Siyonist seviciliği, adamın iliklerine kadar işlemiş Siyonistler hıyarımız var diyor, SP Genel Başkanı da koşarak tuz götürüyor. Siyonistlere dost Müslümanlara düşman! BAE'den vatandaşlarına seyahat yasağı: Üç Müslüman ülke hedefte Sen küfret cezayı CHP ödesin! Hakaret tazminatları genel merkezden MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ’cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu 50 bin TL'ye sattığı araziyi 2 yıl sonra 5 milyon TL'ye geri almak zorunda kaldı! CHP’li başkandan cinsel amaçlı rezil yazışmalar! Kadınlarla yazdığı mide bulandıran mesajları ortaya çıktı Yahudilerin Öldürdüğü Şanlıurfalı Vatandaşın Şehadet Yıldönümü
Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF Tahkim Kurulu, eski Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 2 milyon 160 bin TL para cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, eski Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a verdiği cezayı onadı.

TFF'nin sitesinden yayımlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın PFDK'nın 16.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4608 - K.2025-2026/4947 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

 

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT'nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve aleyhe bozma yasağı gözetilerek 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle,

 

Gençlerbirliği Kulübü'nün PFDK'nın 23.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4641 - K.2025-2026/4990 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gençlerbirliği Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Gençlerbirliği Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

Gençlerbirliği Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle,

 

Beşiktaş'ın PFDK'nın 23.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4642 - K.2025-2026/4993 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

Samsunspor'un PFDK'nın 23.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4642 - K.2025-2026/4992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün 205, 206 numaralı bloklarda bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

 

Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın PFDK'nın 28.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4673 - K.2025-2026/5034 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına,

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23