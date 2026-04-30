Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleriyle lüks bir yattaki rakılı tatil görüntülerinin basında yer almasına tepki gösterdi.

Tatilin, 12 Nisan 2024'te Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının olduğu gün yapıldığının iddia edildiğini belirten Başarır, "Oysa o facianın gerçekleştiği gün milletvekilleriyle ben oradaydım, 48 saat uyumadım. 12-13 Nisan'da oradaydım. Bunu, televizyon, sosyal medya kayıtları doğrulamakta" ifadelerini kullandı.

BU BİR DEVLET KRİZİDİR

Başarır, tatil görüntülerinin kendileri tarafından paylaşılmadığını bildirerek, kendilerine ait özel görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi, bunun hesabını soracaklarını söyledi.

Yaptıkları tatilin suç unsuru içermediğine değinen Başarır, "Evlatlarımızla, eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet, hukuk krizidir, güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin sözde halkçı vekili Başarır daha önce de tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü puroları ile gündeme gelmiş ve yine büyük tepki çekmişti.