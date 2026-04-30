SON DAKİKA
Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı tatil görüntülerinin ortaya çıkmasını "Bu bir devlet, hukuk krizidir, güvenlik meselesidir" sözleriyle savundu.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleriyle lüks bir yattaki rakılı tatil görüntülerinin basında yer almasına tepki gösterdi.

Tatilin, 12 Nisan 2024'te Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının olduğu gün yapıldığının iddia edildiğini belirten Başarır, "Oysa o facianın gerçekleştiği gün milletvekilleriyle ben oradaydım, 48 saat uyumadım. 12-13 Nisan'da oradaydım. Bunu, televizyon, sosyal medya kayıtları doğrulamakta" ifadelerini kullandı.

BU BİR DEVLET KRİZİDİR

Başarır, tatil görüntülerinin kendileri tarafından paylaşılmadığını bildirerek, kendilerine ait özel görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi, bunun hesabını soracaklarını söyledi.

Yaptıkları tatilin suç unsuru içermediğine değinen Başarır, "Evlatlarımızla, eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet, hukuk krizidir, güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin sözde halkçı vekili Başarır daha önce de tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü puroları ile gündeme gelmiş ve yine büyük tepki çekmişti. 

CHP zihniyetine destek meşru değildir
CHP zihniyetine destek meşru değildir

Gündem

CHP zihniyetine destek meşru değildir

Hırsızlığa her yerde isyan! CHP'li 4 belediyede iş bırakma eylemi!
Hırsızlığa her yerde isyan! CHP'li 4 belediyede iş bırakma eylemi!

Gündem

Hırsızlığa her yerde isyan! CHP'li 4 belediyede iş bırakma eylemi!

CHP’li belediyelerde işçiler maaş alamıyor! Emek simsarları CHP’nin işçilerine kör
CHP’li belediyelerde işçiler maaş alamıyor! Emek simsarları CHP’nin işçilerine kör

Gündem

CHP’li belediyelerde işçiler maaş alamıyor! Emek simsarları CHP’nin işçilerine kör

Seyhan ve Çukurova’da tutuklanan 33 CHP’li yolsuza verilen cezaların gerekçesi açıklandı
Seyhan ve Çukurova’da tutuklanan 33 CHP’li yolsuza verilen cezaların gerekçesi açıklandı

Gündem

Seyhan ve Çukurova’da tutuklanan 33 CHP’li yolsuza verilen cezaların gerekçesi açıklandı

Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında...
Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında...

Gündem

Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında...

CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’
CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’

Siyaset

CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’

CHP’nin algı bültenine mafya dizisi göndermesi! Ders vermeye kalkışan nefes dersini aldı
CHP’nin algı bültenine mafya dizisi göndermesi! Ders vermeye kalkışan nefes dersini aldı

Gündem

CHP’nin algı bültenine mafya dizisi göndermesi! Ders vermeye kalkışan nefes dersini aldı

 

