Orta Koridor'da tarihi zirve! Orta Koridor'un kapasitesini artırmak için atılan imzalarla Hazar Denizi adeta bir ticaret köprüsüne dönüşüyor Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti! Zirve 50 dakika sürdü Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" CHP'de çözüm bu kadar basit! Darısı bütün İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşların başına! Jessica Bêcher'in artık Türkiye'ye girişi yasak! Görücüye çıkıyor! Söz sırası yeni milli insansız sistemlerde Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler ABD'nin 'kışkırtıcı' tavrı değiştiği anda İran diplomasiye açık Pezeşkiyan'dan Trump'a Adam ol görüşelim Bakan Kurum: Yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına ise en kısa sürede ülkeye dönmeleri çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik kararı aldı. Yapılan açıklamada, BAE vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

Kararın, bölgede yaşanan son gelişmeler ve güvenlik riskleri dikkate alınarak alındığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu üç ülkede bulunan BAE vatandaşlarına da gecikmeden ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılarak BAE’ye dönmeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yurt dışında bulunan BAE vatandaşlarının yayımlanan talimat ve uyarılara uyması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İran, Lübnan ve Irak'ta bulunan vatandaşlardan, alınan önleyici tedbirler kapsamında BAE makamlarıyla iletişime geçmeleri istendi.

Hain arap

Bae abdisrail vesayet savaşcısıdır. Savaşa katılması beklentiler dahilindedir.
