Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına ise en kısa sürede ülkeye dönmeleri çağrısı yapıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik kararı aldı. Yapılan açıklamada, BAE vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmelerinin yasaklandığı duyuruldu.
Kararın, bölgede yaşanan son gelişmeler ve güvenlik riskleri dikkate alınarak alındığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu üç ülkede bulunan BAE vatandaşlarına da gecikmeden ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılarak BAE’ye dönmeleri çağrısında bulunuldu.
Bakanlık, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yurt dışında bulunan BAE vatandaşlarının yayımlanan talimat ve uyarılara uyması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca İran, Lübnan ve Irak'ta bulunan vatandaşlardan, alınan önleyici tedbirler kapsamında BAE makamlarıyla iletişime geçmeleri istendi.
