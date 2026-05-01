Sadece kendileri uçmuyor! Alkol belasının ibretlik sonu

Tokat'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Sürücü O.Ç.'nin 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Kızılköy mevkiinde meydana geldi. O.Ç. (36) idaresindeki 06 BF 0793 plakalı otomobil, Niksar istikametinden Tokat yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun sağında bulunan şarampole uçtu. Kazada sürücü O.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. (22) ağır yaralandı.

Araçta bulunan diğer yolcular H.C.A. (25) ve S.Ş. (36) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, yapılan kontrollerde sürücü O.Ç.'nin 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.