Sen küfret cezayı CHP ödesin! Hakaret tazminatları genel merkezden

Sosyal medyaya ve kamuoyuna yansıyan belgelere göre, İstanbul Anadolu 23. İcra Dairesi üzerinden yürütülen bir icra takibi dosyasında, 145 bin 540 TL tutarındaki borcun ödemesi doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı tarafından yapıldı.

İcra makbuzu ortaya çıkardı

24 Mart 2026 tarihli tahsilat makbuzunda, ödemenin Ali Mahir Başarır adına yapıldığı açıkça görülüyor.

Hazine yardımı tazminatlara mı gidiyor?

Söz konusu ödemelerin ortaya çıkması, CHP’nin devletten aldığı hazine yardımlarının kullanım şeklini de tartışmaya açtı. CHP’nin 1 milyar 400 milyon TL’yi bulan hazine yardımının, milletvekillerinin şahsi kusurlarından doğan tazminat cezalarını ödemek için kullanılması tepki topladı.

Siyasi etik tartışması

Siyasi çevrelerde ve sosyal medyada geniş yankı bulan gelişme, "Milletvekilinin şahsi davalarının faturası neden partiye ve dolayısıyla halkın vergilerine kesiliyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Kendi ifadeleri nedeniyle ceza alan bir vekilin borcunu partinin üstlenmesi, siyasi etik açısından eleştirilerin odağına yerleşti.