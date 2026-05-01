Basın özgürlüğüne Axel Springer darbesi: "Ya İsrail'i destekle ya istifa et!"

Jewish Insider tarafından ele geçirilen bir ses kaydına göre, Döpfner çalışanlarla yaptığı 40 dakikalık bir toplantıda adeta muhtıra verdi. İsrail’e desteğin şirketin kimliğinin merkezinde olduğunu iddia eden Döpfner, bu ideolojik çizgiyi kabul etmeyenlere kapıyı gösterdi:

"Başka şirketlerde çalışın" tavsiyesi

"Temel ilkelerden birine katılmayan hiç kimse Axel Springer için çalışmamalı. Eğer bu ilkeler sizin için bir çekim gücü oluşturmuyorsa, başka şirketlerde çalışmanızı tavsiye ederim."

Politico'da "bağımsızlık" isyanı

Döpfner'in bu dayatması, 2021 yılında satın aldığı Politico haber sitesinde büyük bir krize yol açtı. Kurumda çalışan gazeteciler, yeni Genel Yayın Yönetmeni Jonathan Greenberger'e bir mektup göndererek, Döpfner’in şahsi siyasi gündeminin "tarafsız haber kaynağı" olma itibarına ağır darbe vurduğunu belirtti. Gazeteciler, yönetimin belirlediği bu ideolojik çerçevenin haberlerin sunumunu manipüle etmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

"Siyonizm her şeyin üstündedir"

Döpfner’in bu tavrı aslında yeni değil. Geçtiğimiz yıl Die Zeit gazetesine sızan e-postalarında, Döpfner’in siyasi görüşlerini açıkça ortaya koyduğu görülmüştü. Döpfner, o yazışmalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyonizm her şeyin üstündedir. İsrail benim ülkem."

Temel değerler arasına "İsrail'e bağlılığı" ekledi

Döpfner; ifade özgürlüğü, serbest piyasa ve bireysel özgürlük gibi evrensel değerleri, İsrail'e kayıtsız şartsız destek verme şartıyla aynı kefeye koydu. Şirket içindeki bu şeffaf baskı, "haber merkezlerinin bağımsızlığı" ve "basın etiği" kavramlarının Batı medyasında ne kadar kırılgan hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.