Yahudilerin Öldürdüğü Şanlıurfalı Vatandaşın Şehadet Yıldönümü

Şanlıurfa doğumlu 34 yaşındaki imam Hasan Saklanan, 30 Nisan'da işgal altındaki Kudüs'te işgal kuvvetlerine yönelik bıçaklı eylem düzenlemiş, ardından ateş açılması sonucu şehid edilmişti. Kudüs şehidi Hasan Saklanan iki yıl önce iki işgalci siyonist askeri yaraladıktan sonra şehit edildi.

HAMAS yetkilisi Ebu Hasan: Hasan kardeşimizi Aksa Tufanının kahraman şehitlerinden kabul ediyoruz

Ebu Hasan, "Şehid Hasan'ın eşi dostu, arkadaşları ve bütün akrabalarına taziyelerimizi sunuyoruz. Filistin halkı olarak bu olaya bir kahramanlık gibi itibar ediyoruz. Hasan kardeşimizin Mescid-i Aksa'yı ve bilinçsizce şuursuzca katledilen Filistinli ve Gazzeli kadınları ve çocukları bir koruma eylemi olarak görüyoruz ve bununla beraber Hasan kardeşimizle gurur duyuyoruz. Hasan kardeşimizi 7 Ekim sabahı fitili ateşlenen Aksa Tufanının kahraman şehidlerinden bir Şehid olarak kabul ediyoruz. Onunla iftihar ediyoruz ve kardeşimizin şanının her gün yükseleceğine inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki Şehid Hasan kardeşimizin kanı Filistin'de ve Gazze'de Batı Şeria'da akan Şehid mücahitlerin kanları ile karışmıştır. Bu karışan kanlar açıkça bizi Yahudilerin savaşına karşı bizi apaçık zafere ulaştıracaktır ve o zafere sevk edecektir. Hasan Kardeşimizin yaptığı bu eylem ümmetimizin Arap olsun Acem olsun birçok gencimizin yaptığı ve kahramanlığı ortaya koyduğu bir eylemdir. Bu eylemler bu kararlı duruş bizleri bütün Filistin coğrafyasındaki zafere işgal altındaki bütün Filistin coğrafyasının kurtuluşuna götürecektir. Biz bu kardeşlerimizle iftihar ediyoruz ve gurur duyuyoruz." demişti.

"Hasan kardeşimiz Filistin mücadelesinin yanında durdu"

Şehid Hasan Saklanan'ı Filistinli şehitlerden olduğunu belirten Ebu Hasan, "Hasan kardeşimiz Filistinli şehitlerden bir şehittir. Bu ümmetin kahramanlarından bir kahramandır ve bizim kahramanımızdır. Biz inanıyoruz ki hem Türkiye olarak hem dünya olarak Bütün kardeşlerimiz Hasan kardeşimizle gurur duyuyor. Hasan kardeşimiz Filistin mücadelesinin yanında durdu, Filistinliler gibi şanlı bir direnişe Filistinliler gibi dimdik durdu ve onlara destek olmak için bu yolda ömrünü feda Etti. Allah Şehit Hasan kardeşimize ve Filistin şehitlerimize ve bütün dünya şehitlerine rahmet eylesin." diye konuşmuştu.