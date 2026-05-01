Yerel Kampüste kadın cinayetine tavizsiz karar! Meliha Keskin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet!
Yerel

Kampüste kadın cinayetine tavizsiz karar! Meliha Keskin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kampüste kadın cinayetine tavizsiz karar! Meliha Keskin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet!

Kayseri'de 23 Ekim 2025 tarihinde Erciyes Üniversitesi kampüsünde yaşanan kan dondurucu cinayetin davasında karar çıktı. Edebiyat Fakültesi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i, okuduğu fakültenin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren eski eşi F.K., mahkeme heyeti tarafından hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Kayseri'de eski eşini okuduğu fakültenin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu yargılanan şahıs, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ekim 2025'te Erciyes Üniversitesi kampüsünde meydana gelen olayda, Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. Başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda F.K., pompalı tüfekle eski eşine ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Meliha Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan F.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.K. ve avukatı ile Meliha Keskin'in yakınları ve avukatları, Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy, eski Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada son sözleri sorular sanık F.K., eski eşini tasarlayarak öldürmediğini savunarak, eski eşinin kendisini aldattığını, 3 çocuğu için DNA testi istediğini söyledi.

Sanığın avukatı da olayda tasarlamanın söz konusu olmadığını, zamana yayılmış bir tahrikin söz konusu olduğunu belirterek, haksız tahrik ve lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti hiçbir indirim uygulamayarak, F.K.'yı 'tasarlayarak kadına ve boşanılan eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırdı. Kararın açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden avukatlar, sanığın kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

