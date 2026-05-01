Müzakereler Pakistan'da tıkandı! ABD'nin "Aşırı talepleri" süreci zorlaştırıyor

İran basınında yer alan iddialara göre, müzakerelerin en hassas noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim ve geçiş hakları konusunda taraflar uzlaşamadı. İranlı yetkililer, ABD tarafının sunduğu "aşırı taleplerin" müzakere sürecini tıkadığını ve ilerlemeyi engellediğini savundu.

Görüşmelerin ilk aşamasının sona ermesinin ardından, uzman ekiplerin ele alınan konular üzerindeki yazılı metinler aracılığıyla teknik görüş alışverişine geçtiği bildirildi.

Kritik isimler masada

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan zirvede heyetlerin düzeyi dikkat çekiyor:

İran Heyeti: Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi , Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti yer alıyor.

ABD Heyeti: Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki ekipte, Donald Trump 'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor.

Arabulucu Pakistan: Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir mekik diplomasisini yürütüyor.

Tahran'dan sert çıkış: "Önce İsrail diyenlerle asla"

Müzakereler devam ederken İran kanadından süreci etkileyecek sert bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, karşılığı olmayan bir uzlaşmaya imza atmayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İslamabad’da 'önce İsrail' diyenlerin temsilcileriyle karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak."

Bu çıkış, Tahran’ın masadaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyarken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sosyal medya üzerinden heyetine destek vererek, "İran heyeti, ülkenin çıkarlarını tüm gücüyle ve cesurca korumaktadır" açıklamasında bulundu.

Süre bir gün daha uzatılabilir

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, genel konularda bir mesafe kat edildiğini ancak teknik detayların incelenmesi için görüşmelerin bir gün daha uzatılabileceğini aktardı. Kısa bir aranın ardından yeniden başlayan görüşmelerde, uzman heyetlerin detaylı tartışmalara girdiği ve metin üzerindeki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.