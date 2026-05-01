Attan düşen muhalif lider öldü!

Belarus'ta muhalefet cephesini yasa boğan bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen muhalif isimlerinden, Demokratik Gelecek Partisi Genel Başkanı Viktor Malenin, başkent Minsk yakınlarında katıldığı binicilik etkinliğinde attan düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Minsk'in kuzeyindeki Logoisk bölgesinde meydana geldi. Parti kaynaklarının aktardığına göre 58 yaşındaki Malenin, özel bir çiftlikte düzenlenen binicilik gezisi sırasında atının aniden ürkmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan muhalif lider, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Minsk Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Viktor Malenin kurtarılamadı. Belarus siyasetinde son yıllarda iktidara yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Malenin'in ölümü, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Demokratik Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Belarus özgürlük mücadelesi kararlı bir sesini kaybetti" denildi. Parti, cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

Belarus makamları, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtirken, ölümle ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Malenin'in ani ölümü, hem Belarus'ta hem de yurt dışındaki muhalif çevrelerde derin üzüntüye neden oldu.