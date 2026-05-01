Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti! Gianni Infantino'dan açıklama geldi! İran, Dünya Kupası maçlarını ABD’de oynayacak Ukrayna’dan “gizli tahıl filosu” hamlesi! Zelenskiy sistematik çalışma yürütüldüğünü açıkladı İran'da kaosun bedeli ağır oldu! Sasan Azadvar idam edildi! ABD’nin deniz ablukasına İran’dan sert mesaj! “Tahammül edilemez” "Tek ve güçlü Libya" hedefinde dev adım! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Flintlock-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı! İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı Siyaset, para ve istismar bağlantıları! Jeffrey Epstein’ın Afrika trafiği ortaya çıktı Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı deşifre oldu! CHP'li Hasan Akgün için hapis cezası
50 bin TL'ye sattığı araziyi 2 yıl sonra 5 milyon TL'ye geri almak zorunda kaldı!
Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Konya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında geçen, film senaryolarını aratmayacak bir başarı hikayesi bugünlerde iş dünyasının gündeminde. İki yıl önce "verimsiz" diyerek 50 bin TL’ye elden çıkardığı arazisini, bugün 5 milyon TL ödeyerek geri alan bir çiftçinin hikayesi, doğru bilgi ve vizyonun değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kuru Toprak" Diye Satmıştı

Hikaye, bölgede tarımla uğraşan bir çiftçinin, su sorunu yaşadığı ve verim alamadığı gerekçesiyle yaklaşık 2 yıl önce arazisini satma kararı almasıyla başladı. O dönem piyasa değerinden, yaklaşık 50 bin TL karşılığında devredilen arazi, bir süre atıl vaziyette bekledi.

 

Mühendis Yeğenin Keşfi Kaderi Değiştirdi

Olayın seyri, çiftçinin mühendis olan yeğeninin bölgede yaptığı teknik incelemelerle bambaşka bir boyut kazandı. Bölgenin jeolojik yapısını ve yer altı haritalarını inceleyen genç mühendis, amcasının sattığı arazinin tam altında çok değerli ve yüksek debili bir tatlı su kaynağı olduğunu tespit etti.

Bu keşif, arazinin sadece bir "tarla" değil, aslında devasa bir "doğal kaynak deposu" olduğunu ortaya koydu.

 

100 Katı Bedelle Geri Dönüş

Yeğeninden gelen bu kritik rapor üzerine harekete geçen çiftçi, büyük bir risk alarak arazisini geri almak için mevcut sahipleriyle masaya oturdu. Kaynağın potansiyelinin anlaşılmasıyla birlikte arazinin değeri astronomik bir artış gösterdi. Çiftçi, iki yıl önce 50 bin TL’ye sattığı yeri, tam 5 milyon TL ödeyerek geri satın almak zorunda kaldı.

 

Bozkırdan Şişeleme Tesisine

Arazinin tapusunu yeniden alan çiftçi, vakit kaybetmeden bölgeye modern bir içme suyu dolum tesisi kurmak için kolları sıvadı. Bugün o "verimsiz" denilen topraklar üzerinde yükselen fabrika, bölgenin en önemli sanayi yatırımlarından biri haline gelmiş durumda.

Lisanssız elektrik üretiminde yeni dönem! Yarın itibarıyla devreye girecek
Lisanssız elektrik üretiminde yeni dönem! Yarın itibarıyla devreye girecek

Ekonomi

Lisanssız elektrik üretiminde yeni dönem! Yarın itibarıyla devreye girecek

İnsansız deniz araçlarına kesintisiz haberleşme yeteneği! Deniz SOTM, SAHA 2026'da tanıtılacak
İnsansız deniz araçlarına kesintisiz haberleşme yeteneği! Deniz SOTM, SAHA 2026'da tanıtılacak

Teknoloji

İnsansız deniz araçlarına kesintisiz haberleşme yeteneği! Deniz SOTM, SAHA 2026'da tanıtılacak

Görücüye çıkıyor! Söz sırası yeni milli insansız sistemlerde
Görücüye çıkıyor! Söz sırası yeni milli insansız sistemlerde

Teknoloji

Görücüye çıkıyor! Söz sırası yeni milli insansız sistemlerde

