Hapishanede ölü bulunmuştu! Epstein ile ilgili o bilgi saklanmış Türkiye'ye küstah şart: AB'ye katılmanız buna bağlı Turizm sektörünü sevindiren haber: 60 milyar liralık destek ve % 1 konaklama vergisiyle rekabet gücü artırılıyor... Vay utanmaz herif vay! Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, alçak bakkal kıskıvrak yakalandı Dünyanın en sağlıklısı tescillendi: Kalbe zırh oluyor! Üzerinize çöken o ağırlıktan... Bahar yorgunluğuna savaş açın: Enerjinizi yükseltecek 5 doğal adım Yosundan gübre yaptı! Marul ve çilek yetiştirdi Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor... Katil İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu ile ilgili flaş gelişme Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! 4 futbolcu için 80 milyon Euro kazanç
Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Sağlıklı atıştırmalıklar üzerine yapılan son değerlendirmeler şaşırtıcı bir sonucu ortaya koydu. Uzmanlar, meyve veya kuruyemişlerin ötesinde, o çikolatayı belirli bir oranın üzerinde tüketmenin tüm atıştırmalıklardan ayrıştığını açıkladı.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Sağlıklı beslenme dünyasında taşları yerinden oynatan araştırmalar, yüksek kakao oranına sahip atıştırmalık bitter çikolatayı zirveye taşıdı.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Besin değerleri açısından yapılan karşılaştırmalarda, özellikle yüzde 70 ve üzeri kakao içeren ürünlerin, düşük şeker oranı ve yoğun bileşenleri sayesinde eşsiz bir profil sergilediği vurgulanıyor.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Bitter çikolatayı diğer atıştırmalıklardan ayıran en büyük özellik, içeriğindeki flavonoid adı verilen antioksidan bileşikler.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Uzmanlar, bu bileşenlerin vücutta oksidatif stresle mücadelede kritik bir rol oynayabileceğini ifade ediyor. Kakao oranı ne kadar yüksekse, bu koruyucu etkinin o denli arttığı belirtti.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Bitter çikolata "en sağlıklı" unvanını alsa da uzmanlar bir noktanın altını çizdi: Porsiyon Kontrolü. Bitter çikolata sağlıklı olmasına rağmen bitter çikolata yüksek kalori içeriyor.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Tek bir besine odaklanmak yerine, bitter çikolatanın dengeli bir diyetin parçası olarak "ölçülü" tüketilmesi gerektiği ifade edildi.

Flavonoid adı verilen... Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu

Bilimsel çalışmalar, kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın ölçülü tüketildiğinde vücuda sağladığı olumlu etkileri net bir şekilde ortaya koydu. Ancak uzmanlar, atıştırmalık olan bitter çikolatayla ilgili bu sonucun bir "mucize" olarak görülmemesi, beslenmede çeşitliliğin her zaman ön planda tutulması gerektiği hatırlatılıyor.

Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!
Gündem

Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!

İskenderun’da bir camide iki kişinin ahlaksızca davranışlarına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yap..
Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Gündem

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuy..
Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yar..
Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma
Gündem

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
Son veriler açıklandı! ABD borç batağında
Dünya

Son veriler açıklandı! ABD borç batağında

ABD’nin ulusal borcunun gayrisafi yurt içi hasılasını aşması, Washington’daki mali tabloya ilişkin endişeleri yeniden büyüttü. Son veriler, ..
