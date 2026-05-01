MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ'cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu
MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ'cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ'cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 2016 yılında uğradığı suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir adım atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, suikastın kilit isimlerinden biri olan ve İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

MİT tarafından yapılan suç duyurusunda, Stockholm’de izole bir yaşam süren Bozkurt’un, kurucusu olduğu internet sitesi üzerinden Türkiye’yi ve istihbarat teşkilatını hedef alan sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü vurgulandı. Başvuruda şu detaylar öne çıktı:

  • Asılsız İçerikler: Yayınların "çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı" olduğu, Türkiye'nin milli güvenliğini hedef aldığı belirtildi.
  • Kurumsal Saldırı: Bozkurt’un MİT yöneticilerini doğrudan hedef göstererek suç işlediği kaydedildi.
  • Hukuki Nitelik: Söz konusu faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "devlet kurumlarını aşağılama" suçlarını oluşturduğu ifade edildi.

Tetikçiyi hücre evinde radikalleştirmiş

Dava dosyasına giren çarpıcı bulgulara göre, Abdullah Bozkurt suikastın yalnızca medya ayağında değil, hazırlık sürecinde de aktif rol oynadı. Yapılan incelemeler, tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast öncesindeki sürece dair şu ayrıntıları ortaya koydu:

  1. İdeolojik Telkin: Bozkurt'un, tetikçiyi Ankara Demetevler’deki bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik baskı altına aldığı belirlendi.
  2. İkna Süreci: Altıntaş’ın eylemi gerçekleştirmesi için adım adım ikna edildiği ve saldırı sonrası teslim olmaması yönünde talimatlandırıldığı dosyadaki bulgular arasında yer aldı.

Suç duyurusu genişletildi

MİT'in savcılığa sunduğu dilekçede dikkat çeken en kritik taleplerden biri de sorumluluk ağının geniş tutulması oldu. Sadece Bozkurt'un değil, bu asılsız içeriklerin hazırlanmasında, sosyal medya üzerinden yayılmasında ve yönlendirilmesinde payı olan tüm kişilerin tespit edilerek cezalandırılması istendi.

Kırmızı bültenle aranan ve İsveç’te saklandığı adresi daha önce deşifre edilen Bozkurt'un, uluslararası istihbarat servislerinin de yakın takibinde olduğu biliniyor.

