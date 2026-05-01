CHP'li başkandan cinsel amaçlı rezil yazışmalar! Kadınlarla yazdığı mide bulandıran mesajları ortaya çıktı
CHP’li başkandan cinsel amaçlı rezil yazışmalar! Kadınlarla yazdığı mide bulandıran mesajları ortaya çıktı

Giresun kamuoyunda sarsıntıya neden olan davada karar çıktı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, bir lise öğrencisine yönelik "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hasbi Dede’nin telefonunda başka kadınlarla yaptığı rezil mesajlar da ortaya çıktı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti herhangi bir indirim uygulamadan Dede hakkında hapis kararı verirken; "suçu üstlendiği" belirlenen 18 yaşından küçük kızı hakkında ise 16 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Adli bilişim raporu rezaleti ortaya döktü

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı adli bilişim raporu, dijital dünyada silinmeye çalışılan izleri bir bir gün yüzüne çıkardı. Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda şu çarpıcı detaylar yer aldı:

  • Silinen mesajlar tespit edildi: Şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden mağdur Tuana Elif Torun ile Hasbi Dede arasında geçmişe dönük iletişim kurulduğu, ancak bu sohbetlerin sistemde "gizli/silinmiş" olarak işaretlendiği belirlendi.
  • Çoklu cihaz trafiği: Mağdura ait WhatsApp hesabının tam 27 ayrı cihazda geçmişe dönük kaydı olduğu ve bu kayıtların manuel olarak silindiği tespit edildi. Hesabın son olarak bir Windows cihaz üzerinden kullanıldığı teknik verilere yansıdı.

  • Pano kayıtlarındaki delil: Hasbi Dede’nin telefonunda, mağdurun Instagram profilinin ekran görüntüsünün alındığıve bu görüntünün cihazın pano verilerine kaydedildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf arşivi ve mide bulandıran yazışmalar

Hasbi Dede’ye ait cep telefonu incelemesi, sadece mağdura yönelik değil, farklı kişilere yönelik de sistematik bir taciz ve içerik arşivini ortaya koydu.

Raporda, şüphelinin telefonunda rehberine farklı isimlerle kaydettiği çok sayıda kadınla cinsel amaçlı yazışmalar yaptığı ve bu yazışmaların ekran görüntülerini sakladığı belirtildi.

"Az kaldı seni yollamaya ayyaş başkan"

Telefonda bulunan bir diğer dikkat çekici veri ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına ait video oldu. Videonun üzerinde yer alan "Az kaldı seni yollamaya ayyaş başkan" notu ve aynı kadının bir fotoğrafında yer alan

"Sevgili kumam kayınpedere şikayet etmiş beni..." ifadeleri, mahkeme dosyasındaki dijital deliller arasında yer aldı.

Giresun ve Görele'de büyük yankı uyandıran kararın ardından, toplumun farklı kesimlerinden "Bu ceza yeterli değil" yorumları yapılırken, davanın detayları siyaset ve yargı dünyasında tartışılmaya devam ediyor.

Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Zuhal Böcek'in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

İBB soruşturmasında flaş gelişme! Muhittin Böcek'in gelini ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

HADIM CEZASI TUM CINSEL SAPIKLAR ICIN STANDART OLMALI... U

Idam cezasi da yasalasmali

KIZI YAZMISTIR KIZI:))))

......
