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Gündem Süleyman Soylu mesajı verdi: Yakında Karayılan için taziye geliyor
Gündem

Süleyman Soylu mesajı verdi: Yakında Karayılan için taziye geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şehit Emre Dokumacı’nın kanının yerde kalmadığını söylerken, “Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:36:00 -
Süleyman Soylu mesajı verdi: Yakında Karayılan için taziye geliyor

 yeniakit  Ankara 

2020 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile “Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak” dedi.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, “Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın. Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin” dedi.

 

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