Süleyman Özışık nerede? Kardeşi cevapladı

Uzun zamandır ekranlara çıkmayan Süleyman Özışık hakkında kendisine sık sık "Süleyman Özışık nerede?" sorusunun yöneltildiğini belirten Hadi Özışık, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?' diye. Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim. Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi" ifadesini kullandı.

Süleyman Özışık'a "Geç ekranın karşısına konuş" dediğini de belirten Hadi Özışık sözlerine şöyle devam etti:

"Bana tepki gösterdi 'Ağabey, dedi; Ben ne konuşayım ya! Ben bir davaya gönül vermişim... Ben kendimi ortaya koymuşum, bu sol cenahtaki kesimin bana saldırı sebebi bu... Peki kim var şu anda yanımda, dedi."