Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

1888’de Silistre’de doğan Tunahan, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan, Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Ömrü zorluklarla geçen Kur’an aşığı ve muhafızı Tunahan, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı. Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında ikinci defa tutuklanarak işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, o günkü hükümet tarafından, 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949’da Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince, Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz eden büyük alim, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti.