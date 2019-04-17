Süleyman Çetin kimdir nereli? Süleyman Çetin ne iş yapmakta

Ali Babacan liderliğinde yeni kurulacak olan partiye ilişkin son dakika iddiaları gelmeye devam ediyor. Ali Babacan’ın partisinin ismi Huzur Partisi olacağı konuşulurken, yeni parti yönetiminde yer alacak isimlere de tekliflerin gittiği yine iddia edilmekte. Ali Babacan’ın kuracağı parti için Süleyman Çetin’e teklif götürüldüğü iddia edildi. Bu iddialar sonrası Süleyman Çetin'in kim olduğu merak konusu oldu. Süleyman Çetin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Mersin Bölgesi, 9'nci sıradan millet vekili adayı oldu. Peki Süleyman Çetin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Çetin hangi görevlerde bulundu.

Ali Babacan'ın yeni kuracağı söylenen partiye davetlerde gitmeye başladı. Siyaset dışı iki isimden birisi Ankara'da yaşayan avukat Süleyman Çetin. Çetin, İş Bankası'nın eski avukatlarından olduğu gibi Ankara Barosu'nun eski çevre komisyonu başkanı ve TEMA Vakfı'nın Ankara yöneticilerinden. İşte Avukat Süleyman Çetin'in hayatı.

Süleyman Çetin kimdir?

1967 yılı Mersin doğumlu olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını tamamladı. 1990-1991 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nda Hakim adayı olarak görev yaptı. 1991 Yılında Türkiye İş Bankası A.Ş Hukuk Müşavirliğinde göreve başladı. 2002 yılında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi üzerine, Bankadaki görevinden ayrılarak kendi Hukuk Bürosunu kurdu.

TBB ve Ankara Barosu’nda İnsan Hakları, Tüketici Hakları, Mesleki sorunlar, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Sosyal Güvenlik, Çevre, Kültür-Sanat, Sosyal-Sportif İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almasının yanı sıra; Ankara’da yerel radyo ve televizyonların teşkilatlanması konusunda çalışmalar içinde yer alarak, Telif hakları ve RTÜK konularındaki hukuksal çalışmalar yapmıştır. RATEF-Radyo Ve Televizyon Yayıncıları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda, Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili olarak 2 yıl süre ile “Hukuk Köşesi” adı altında her hafta canlı yayın programları yapmıştır. Aynı radyoda 1 yıl boyunca “Ailemiz” konulu canlı yayınlanan programda Aile Hukuku üzerine çalışmalar yapmıştır. Halen TRT TSR de her cuma saat:14:05 de canlı olarak yayınlanan HUKUK SAATİ adlı programı yapmaya devam etmektedir.

Çevre ve Enerji Hukuku alanında konferansların yanısıra yerel ve ulusal yayın yapan birçok radyo-Tv kanalında yüzlerce sunum ve program yapmıştır. Değişik gazete, dergi ve bültenlerde birçok, haber, söyleşi ve makaleleri yayınlanmış olup, yerel radyo ve televizyoncuların yayın organı olan MEDYAKOLİK gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ayrıca ülkemizde hızla yayılmakta olan internet gazeteciliği alanında da köşe yazarlığı yapmaktadır.

Türkiye’nin en önemli “Çevreci” Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan TEMA VAKFI’nın 1997 yılında Ankara il teşkilatlanmasında görev almıştır. Hukuk Birimi Sorumlusu ve Temsilcisi yardımcısı görevlerinden sonra Ankara İl Temsilcisi olarak seçilmiştir. 1999 yılında 13 ilin (Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Niğde, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Kayseri, Sivas) teşkilatlanmasında aktif olarak görev almıştır. Türkiye çapındaki ilk Bölge Temsilcisi olarak 2 yıl boyunca İç Anadolu Bölge Temsilciliği görevini yürütmüştür. Halen Vakıf Danışma Kurulu Üyeliği ve Hukuk Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak "Avukatlık ve Noterlik Hukuku" dersleri vermektedir. Anadolu Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısıdır.

Eğitim:

• ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (1989)

• TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ tarafından düzenlenen;

- REHİN HUKUKU Sertifika Proğramı (1992),

- SERMAYE PİYASASI HUKUKU Sertifika Proğramı (1993),

- İŞ HUKUKU Sertifika Proğramı (1994)

• BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Tarafından düzenlenen Lisans Üstü Eğitim TİCARET HUKUKU Poğramı (1995)

• REKABET KURUMU Tarafından düzenlenen Sertifikalı REKABET HUKUKU eğitim Proğramı (2002)

Mesleki Tecrübe :

• AVUKATLIK STAJI 1989-1990

• ADALET BAKANLIĞI HAKİM ADAYLIĞI 1990-1991

• TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. AVUKATLIĞI 1991-1996

• TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MÜŞAVİRLİĞİ 1996-2003

• TYT BANK VE MARMARA BANKASI’NIN TASFİYESİNDE GÖREVLENDİRİLME 1993

• TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. HİZMET İÇİ EĞİTİMİNDE HUKUKÇU EĞİTMEN OLARAK GÖREV ALMA 1993-2002

• TÜRKİYE BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI BASİSEN İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ 2000-2003

• ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI STAJ KOMİSYONU EĞİTMENLİĞİ 2001

• ANKARA BAROSU ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 1998-2002

• TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ “PARLAMENTO İLE İLİŞKİLER VE MEVZUAT KOMİSYONU” ÜYELİĞİ.

• ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2002-2004

• ANKARA VALİLİĞİ İNSAN HAKLAR İL KURULU ÜYELİĞİ

• ÇETİN HUKUK BÜROSU 2003