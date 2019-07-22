Süleyman Arif Emre Hakk’a yürüdü Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Sebahattin Ayan İstanbul Milli Görüş hareketinin kurucularından ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Hakk’a yürüdü. Ebedi yolculuğuna uğurlanacak Milli Görüş lideri Erbakan Hoca ile birlikte Milli Görüş Hareketi’nin temellerini atan Emre, Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol isimlerindendi. Erbakan Hoca liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni kurup başkanlığını yürüten Emre, sırasıyla Refah, Fazilet ve Saadet Partisi’nde de önemli görevler icra etti. Beş dönem milletvekilliği de yapan Emre, gençlerin istifadesine sunmak için Otuzbeş Yıl adıyla bir kitap kaleme almıştı. Merhum Süleyman Arif Emre, bugün Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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