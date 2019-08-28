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Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden kaldırılacak?

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Uygarlığın Gözyaşları özellikle de Huzur Sokağı kitabıyla gönüllere taht kuran, İslam’a ve Müslümanlara hizmet noktasında tam bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda Şenler için, "Başörtüsü mücadelesinin öncü ismi" ifadesini kullandı. Peki Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden kaldırılacak? Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:29
Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden kaldırılacak?

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Uygarlığın Gözyaşları özellikle de Huzur Sokağı kitabıyla gönüllere taht kuran, İslam’a ve Müslümanlara hizmet noktasında tam bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda Şenler için, "Başörtüsü mücadelesinin öncü ismi" ifadesini kullandı. Peki Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden kaldırılacak? Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir?

Şule Yüksel Şenler'in cenazesi, yarın Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefat haberini üzüntüyle öğrendiğine dair resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir?

Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. eğitimi ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1960'lı ve 70'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve katıldığı konferanslarla adından söz ettirdi.

Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı. "Huzur Sokağı" adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve yayınlandığı dönemde popüler olmuştu.

Şule Yüksel Şenler'in kitapları ise şunlar;

Gençliğin Izdırabı - Hidayet - Bize Ne Oldu - İslam'da ve Günümüzde Kadın - Duyuşlar - Her Şey İslam için - Uygarlığın Gözyaşları - Huzur Sokağı - Kız ve Çiçek - Sağ El- Bir Bilinçli Öğretmen - Yılanla Tilki.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:29
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden kaldırılacak?
  4. Şule Yüksel Şenler kimdir
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