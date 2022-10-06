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Yaşam Sular saat kaçta gelecek? 6 Ekim Perşembe sular saat kaçta gelecek Sarıyer Ümraniye su kesinti saatleri:
Yaşam

Sular saat kaçta gelecek? 6 Ekim Perşembe sular saat kaçta gelecek Sarıyer Ümraniye su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde 6 Ekim Perşembe günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sarıyer sular bu akşam gelir mi? Ümraniye su kesintisi kaç saat sürecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-06 11:22:00 -
Sular saat kaçta gelecek? 6 Ekim Perşembe sular saat kaçta gelecek Sarıyer Ümraniye su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde 6 Ekim Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, hangi ilçede sular saat kaçta gelecek?

Sular saat kaçta gelecek? 6 Ekim Perşembe sular saat kaçta gelecek Sarıyer Ümraniye su kesinti saatleri:

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 09:10

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Başak Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 08:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 10:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Esenler Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 10:35

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Tarabya Mah,İstinye Mah,Pınar Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 10:03

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Sümer Mah,Nuripaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 09:53

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Çamlık Mah,Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              06.10.2022 10:16

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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