Sular saat kaçta gelecek? 6 Ekim Perşembe sular saat kaçta gelecek Sarıyer Ümraniye su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde 6 Ekim Perşembe günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sarıyer sular bu akşam gelir mi? Ümraniye su kesintisi kaç saat sürecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde 6 Ekim Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, hangi ilçede sular saat kaçta gelecek?
Sular saat kaçta gelecek? 6 Ekim Perşembe sular saat kaçta gelecek Sarıyer Ümraniye su kesinti saatleri:
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 08:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,İstinye Mah,Pınar Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.