Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar

Sular saat kaçta gelir? İstanbul lodos sebebiyle son derece zorlu bir gün geçiriyor. Kentin pek çok noktasında çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi acı haberler geliyor. Yaşanan bu olay bazı semtlerde elektrik ve su hatlarında da sıkıntı oluşturdu. İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelir?