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Yaşam Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar
Yaşam

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar

Sular saat kaçta gelir? İstanbul lodos sebebiyle son derece zorlu bir gün geçiriyor. Kentin pek çok noktasında çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi acı haberler geliyor. Yaşanan bu olay bazı semtlerde elektrik ve su hatlarında da sıkıntı oluşturdu. İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:00:00 -
Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar

İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Hastane Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 10:45

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Mfevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 14:05

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Tahtakale Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 10:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler      :              Hürriyet Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 13:27

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler      :              Ataköy 3-4-11Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 10:07

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler      :              100Yıl Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 15:12

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 10:45

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah,Cami I Kebir Mah,Kadı Mehmet Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 12:58

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Koza Mah,Orhangazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 10:45

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 14:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              İnönü Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 08:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 12:07

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 14:32

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler      :              İnönü Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 13:35

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              50Yıl Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 15:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Postahane Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 14:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler      :              Çatalmeşe Mah,Nişantepe Mah

Arıza Sebebi      :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Reşadiye Depo Cazibe Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 11:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Ünalan Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               29.11.2021 14:45

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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