Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar
Sular saat kaçta gelir? İstanbul lodos sebebiyle son derece zorlu bir gün geçiriyor. Kentin pek çok noktasında çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi acı haberler geliyor. Yaşanan bu olay bazı semtlerde elektrik ve su hatlarında da sıkıntı oluşturdu. İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelir?
İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi Arnavutköy Avcılar
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 29.11.2021 14:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 13:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 15:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah,Cami I Kebir Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Orhangazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepe Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.11.2021 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 14:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 08:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 14:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 13:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 15:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 14:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Nişantepe Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Reşadiye Depo Cazibe Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 29.11.2021 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 14:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.