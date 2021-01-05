Sular ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi
İstanbul sular ne zaman gelir? İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbullular su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir? | İstanbul su kesintisi saatleri | Hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul su kesinti başlama bitiş saatleri | İstanbul’un pek çok ilçesinde arızalar sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Ayrıca Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışmalar sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacak. 30 saatlik kesinti öncesinde vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintisi olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir?
Sular ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi
İstanbul’un pek çok mahallesinde arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Bölgenizdeki kesinti hakkında bilgi almak için İSKİ’nin web sitesine göz atabilir ya da ALO 185’i arayabilirsiniz.
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İstanbul’da ayrıca 30 saatlik planlı bir kesinti yaşanacak. Söz konusu kesinti 6 ilçeyi etkileyecek. 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayacak su kesintisi 7 Ocak 03.00’te bitecek. Vatandaşlar su kesintisinden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte, 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağı mahalleler:
Esenyurt:
Saadetdere
Turgut Özal
Namık Kemal
Zafer
Akevler
Üçevler
Fatih
Talatpaşa
İnönü
İncirtepe
Yunus Emre Akşemsettin
Süleymaniye
Sultaniye
Yenikent
Balıkyolu
Ardıçlı
Esenkent
Aşık Veysel
Koza
Orhangazi
S. Eyyubi
Örnek
Çınar
Bağlarçeşme
Pınar
Mehter Çeşme
Mehmet Akif Ersoy
Güzelyurt
Başakşehir:
Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım
Avcılar:
Yeşilkent Mahallesi
Büyükçekmece:
Karaağaç Mahallesi
Arnavutköy:
Hadımköy
Deliklikaya
Ömerli
Yassıören
Yeşilbayır
Çatalca:
Bahsayiş Mahallesi