İstanbul su kesinti başlama bitiş saatleri | İstanbul’un pek çok ilçesinde arızalar sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Ayrıca Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışmalar sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacak. 30 saatlik kesinti öncesinde vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintisi olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir?

Sular ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi

İstanbul’un pek çok mahallesinde arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Bölgenizdeki kesinti hakkında bilgi almak için İSKİ’nin web sitesine göz atabilir ya da ALO 185’i arayabilirsiniz.

GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul’da ayrıca 30 saatlik planlı bir kesinti yaşanacak. Söz konusu kesinti 6 ilçeyi etkileyecek. 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayacak su kesintisi 7 Ocak 03.00’te bitecek. Vatandaşlar su kesintisinden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte, 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağı mahalleler:

Esenyurt:

Saadetdere

Turgut Özal

Namık Kemal

Zafer

Akevler

Üçevler

Fatih

Talatpaşa

İnönü

İncirtepe

Yunus Emre Akşemsettin

Süleymaniye

Sultaniye

Yenikent

Balıkyolu

Ardıçlı

Esenkent

Aşık Veysel

Koza

Orhangazi

S. Eyyubi

Örnek

Çınar

Bağlarçeşme

Pınar

Mehter Çeşme

Mehmet Akif Ersoy

Güzelyurt

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım

Avcılar:

Yeşilkent Mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç Mahallesi

Arnavutköy:

Hadımköy

Deliklikaya

Ömerli

Yassıören

Yeşilbayır

Çatalca:

Bahsayiş Mahallesi