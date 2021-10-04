Sular durulmuyor: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi!

Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı Kanarya Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı gergin anlar galibiyete gölge düşürdü.

Tişörtünü fırlattı

Teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de şans vermediği yıldız futbolcu uzun süre saha kenarında ısınmasına rağmen oyuna girmemesine çok sinirlendi. Mesut'un tişörtünü yedek kulübesine doğru fırlatması büyük krizin ayyuka çıkmasına sebebiyet verdi.

Hastalık bahane mi?

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerilim 1 hafta öncesine dayanıyor. Hatayspor deplasmanında yine yedek kalan Mesut Özil maçın bitimine çok kısa bir süre kala oyuna alınmasına çok bozulmuştu. Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor. Kasımpaşa maçında hem yedek kalmasına hem de oyuna alınmamasına sert tepki gösteren tecrübeli yıldız ile Pereira arasında çok soğuk rüzgarlar esiyor. Yaşanan krizin takıma büyük zarar vereceğini düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikili arasındaki gerilimi azaltmak için çaba harcıyor. Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde yine takımın en önemli isimlerinden biri olan Robin Van Persie ile benzer bir gerilim yaşamıştı. Portekizli çalıştırıcının görevine son verilmesinde yaşanan bu gerilimin önemli rol oynadığı belirtilmişti. Pereira ve Mesut Özil arasındaki soğuk savaşın önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu olmuş durumda.

Kaynak: Takvim