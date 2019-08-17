Sulamada tasarruf çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ortalama olarak her 7 senede bir kuraklık görüldüğüne işaret ederek, “Bu nedenle toplumun refah seviyesini arttıran sulama projeleri süratle hayata geçirilmeli. Tabii projeler için tasarruflu sistemler tercih edilmeli” dedi.

Pakdemirli ayrıca Türkiye’de ekonomik olarak 8,5 milyon hektar sulanabilir alan bulunduğuna dikkati çekti.