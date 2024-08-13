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Gündem Sulama sistemi oto yıkamaya döndü! Yine İBB yine arıza
Gündem

Sulama sistemi oto yıkamaya döndü! Yine İBB yine arıza

Yeniakit Publisher
2024-08-13 12:40:00 - 2024-08-13 12:43:25
Sulama sistemi oto yıkamaya döndü! Yine İBB yine arıza

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi edebiyatını yaptığı liyakati rafa kaldırarak belediyeye doldurduğu yandaşların beceriksizliği İstanbulluları canından bezdirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idaresindeki İstanbul'da arızalar bitmek bilmiyor.

Seçim öncesi edebiyatını yaptığı liyakati rafa kaldırarak belediyeye doldurduğu yandaşların beceriksizliği İstanbulluları canından bezdirdi.

Son olarak Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan İBB’ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı.

Sular yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akınca, durumu fırsat bilen sürücüler ise, saatlerce boşa akan bol su ile araçlarını temizlediler.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı.

Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi, araç yıkayanları seyredenlerde trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru trafik sıkıştı.

Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.

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