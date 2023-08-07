Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde DSİ'ye ait bir sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde DSİ'ye ait bir sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.
Olay, Sırrın Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sulama kanalında cansız bir bedenin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni çıkardı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. (İLKHA)
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