Bakan Ersoy 15 Temmuz Derneği'ni ağırladı: Şehtilerimizin emanetine sahip çıkacağız
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyetiyle AKM'de gerçekleştirdiği verimli görüşmenin ardından, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadesini kullanarak toplumsal hafızayı güçlendirecek çalışmaların mesajını verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Ersoy, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilerin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.
Ersoy, sosyal medya hesabından da ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak başlıklar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini paylaştı.
15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine işaret eden Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.
Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretleri ve değerlendirmeleri dolayısıyla İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkür etti.
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