Allah’ın ayetlerinden fasıklar rahatsız olur

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Son dönemde, mukaddes değerlerimize dil uzatmayı, küfür etmeyi alışkanlık haline getiren seküler yobazlar, Kur’an-ı Kerim ayetlerini görünce kırmızı görmüş boğaya dönüyor. Yeditepe Üniversitesi’nde, mezuniyet töreninde yaşanan skandalının ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde de öğrencilerin açtığı ve adalet vurgusu yapılan Maide suresinin 8. ayetinin yazılı olduğu pankart, güvenlik görevlilerince indirilmesi laikçi azınlığın yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e olan düşmanlığını bir kez daha deşifre etti.

BU İŞ “HİÇ KOMİK” DEĞİL

Tescilli komedyen Deniz Göktaş’ın mukaddes değerlerle alay ekmesi şeklinde İslam’a ve Kur’an’a saldırılarıyla başlayan üniversitelere dalga dalga yayılan Kur’an hazımsızlığını değerlendiren uzmanlar; Gençliğin sistematik bir şekilde Kur’an’dan uzaklaştırılmaya ve ateizme yönlendirilmeye çalışıldığını, bu süreçle birlikte Anadolu’nun İslamî ruhunun ve bu milletin manevi değerlerinin silinmek istendiğini belirtirken, bu tür saldırılar Kur’an’ı itibarsızlaştırmak isteyenlerin alçak eylemleri olduğunu vurguladılar.

Amaç asimilasyona uğratmak

Gazetemize konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’de belli oluşumlar, belli üniversiteler, belli kuruluşlar İslam dinine karşı kurulmuş, dinin hassasiyetlerini, inanç kimliğimize karşı bu toplumda yaşayan, bu dini asimilasyona uğratmak, toplumu dönüştürmek, kendi mülahazalarında yönetmek için mücadele içerisindeler. Biz biliyoruz ki, biz Allah’ın emrini yerine getirme noktasında mücadele eden, inanmış insanlarız. İnanmış kesimin çocukları da okuduğu üniversitede inandığı değerler üzerinde elbette ki çalışmalarını yapacaktır. Bunlar da bu çalışmalara karşı kendi zihniyetlerinde duruş gösteriyor. Çünkü bunlar tek millet. Bu toplumun inancını, kültürünü, ananelerini dönüştürme noktasında her türlü mücadeleye veren ve vermeye de devam edecekler gibi gözüküyor.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

“Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bunlara hiçbir zaman hiçbir yerde fırsat vermeyeceğiz. Asıl asimile olması gereken, asıl dönüştürülmesi gerekenlerin de onlar olduğunu çok iyi biliyoruz biz. Bu noktada Türkiye’de birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik, İslam kardeşliği üzerine çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Biz her zaman Allah’ın emrini yerine getirirken onun emri buyruğunca sözlerimizi, hareketlerimizi ve yaşam tarzlarımızı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Onlar da kendi ideolojilerini savunmaya devam edecekler ama biz de dinimizi, çoğunluktayız elhamdülillah. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Küfür tek millettir.”