Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

Sabiha Gökçen, henüz 5 Temmuz'da kırdığı rekorları geride bırakarak dört ayrı kategoride yeni bir zirve tanımladı. Özellikle dış hat operasyonlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Sabiha Gökçen'in 12 Temmuz günü tazelediği dört tarihi rekorun tablosu ise şu şekilde oldu: Eski rekora göre 5 Temmuz'da toplam günlük yolcu sayısı 165 bin 814 iken 12 Temmuz'da 166 bin 734 yolcu oldu. Dış hat gelen uçuş sayısı 253'ten 257'ye çıktı. Dış hat gelen yolcu sayısı 46 bin 842'den 49 bin 280'e yükseldi. Dış hat toplam uçuş sayısı 499'dan 505'e çıktı.