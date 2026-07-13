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Ekonomi
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Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilini hafta sonuyla birleştiren yolcuların oluşturduğu yoğunluk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 günde dört ayrı kategoride tüm zamanların günlük rekorunun kırılmasını sağladı. Bu tarihi başarı, havalimanının ilk yapılmaya başlandığı günlerde millet yararına her şeye karşı çıkan istemezükçü Gezi kafasının proje karşıtı açıklamalarını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorlar. Dünyada böyle başka bir ülke bulamazsınız!’ sözlerini akıllara geldi.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), yaz sezonunda artan seyahat hareketliliğini yeni rekorlarla karşıladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilini hafta sonuyla birleştiren misafirler, 12 Temmuz 2026 tarihinde havalimanına tüm zamanların en yüksek yolcu performansını getirdi. Sabiha Gökçen, sadece bir gün içinde dört farklı kategoride rekor kırarak "Avrupa'daki Devler" ligindeki yerini sağlamlaştırdı. 12 Temmuz 2026 tarihinde toplam 166 bin 734 yolcu sayısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde bir günde ulaşılan en yüksek yolcu trafiğine imza atıldı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

Sabiha Gökçen, henüz 5 Temmuz'da kırdığı rekorları geride bırakarak dört ayrı kategoride yeni bir zirve tanımladı. Özellikle dış hat operasyonlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Sabiha Gökçen'in 12 Temmuz günü tazelediği dört tarihi rekorun tablosu ise şu şekilde oldu: Eski rekora göre 5 Temmuz'da toplam günlük yolcu sayısı 165 bin 814 iken 12 Temmuz'da 166 bin 734 yolcu oldu. Dış hat gelen uçuş sayısı 253'ten 257'ye çıktı. Dış hat gelen yolcu sayısı 46 bin 842'den 49 bin 280'e yükseldi. Dış hat toplam uçuş sayısı 499'dan 505'e çıktı.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

Bu devasa trafik, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) ile Terminal İşletmecisi ISG'nin güçlü koordinasyonu ve kapsamlı planlaması sayesinde sorunsuz şekilde yönetildi. Hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalıştı.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

2026 yılı güncel verilerine göre (ACI Europe) ISG yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde en yüksek büyüme oranını kaydederek Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan 2026 yılı Mayıs ayı ve yılın ilk beş ayına ilişkin hava trafiği raporuna göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu talebiyle uluslararası hava ulaşımındaki stratejik konumu da bir kez daha teyit edildi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından açıklanan güncel verilere göre ise: Avrupa'nın en hızlı büyüyeni Sabiha Gökçen, 2026'nın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,0 artışla Avrupa'da kendi kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu. 2026 Mayıs ayı "major" kategorisinde 4'üncü sıradayken, ACI Europe Mayıs 2026 raporuna göre,"Major (Dev) Havalimanları" kategorisinde yüzde 2,9 büyüme oranıyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen 4'üncü havalimanı unvanını aldı.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor

Yolcu trafiği sıralamasında Sabiha Gökçen, yılın ilk beş ayı ve Mayıs ayı özelinde Avrupa genelinde 9. sıradaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Genişleyen bağlantı ağı, artan yolcu hacmi ve sürdürülebilir operasyonel başarısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye'nin sivil havacılıktaki küresel gücüne değer katmaya ve bölgesinin en önemli bağlantı (hub) merkezi olmaya devam ediyor.

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