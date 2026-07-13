Kılıçdaroğlu'nun yine kulakları çınladı! Sabiha Gökçen'de tarihi gün: Bir günde dört ayrı rekor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilini hafta sonuyla birleştiren yolcuların oluşturduğu yoğunluk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 günde dört ayrı kategoride tüm zamanların günlük rekorunun kırılmasını sağladı. Bu tarihi başarı, havalimanının ilk yapılmaya başlandığı günlerde millet yararına her şeye karşı çıkan istemezükçü Gezi kafasının proje karşıtı açıklamalarını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorlar. Dünyada böyle başka bir ülke bulamazsınız!’ sözlerini akıllara geldi.