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Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!

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IHA Giriş Tarihi:

Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!

Elazığ'da bir lokantanın baca bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

#1
Foto - Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!

Olay, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'a bulunan iş merkezinde meydana geldi.

#2
Foto - Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle lokantaya ait baca kısmında yangın çıktı.

#3
Foto - Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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