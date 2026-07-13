Lokanta bacası alev alev: İş Merkezinde korku dolu dakikalar!
Elazığ'da bir lokantanın baca bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Elazığ'da bir lokantanın baca bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'a bulunan iş merkezinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle lokantaya ait baca kısmında yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23