  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeki Bahçe: 5816'dan yargılansınlar: Ahbap'tan Atatürk maskeli soygun! Soylu'dan kritik 15 Temmuz tespiti! İhanetin atlama taşı Gezi provokasyonu AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan AHBAP skandalına sert tepki Keban Altıyaka Barajı'na start verildi! 8 bin 630 dekara can suyu taşıyacak Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular Bakan Ersoy 15 Temmuz Derneği'ni ağırladı: Şehtilerimizin emanetine sahip çıkacağız ABD donanması rotayı Türkiye'ye çevirdi: F-35 ve KAAN motorundan sonra en büyük bomba Allah’ın ayetlerinden fasıklar rahatsız olur Özgür’ün kirli planı Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı
Dünya Rus büyükelçi dışişlerine çağırıldı! Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı notası
Dünya

Rus büyükelçi dışişlerine çağırıldı! Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı notası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rus büyükelçi dışişlerine çağırıldı! Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı notası

Almanya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Rusya büyükelçisine, Almanya, AB'daki ortaklar ve Ukrayna’ya yönelik siber saldırıların kabul edilemez olduğunun belirtildiği ifade edildi

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda Almanya, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklar ve Ukrayna’ya yönelik siber saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilerek, "Tutumumuzu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduk." ifadesi kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Rusya’dan uzun yıllardan beri Almanya, AB üyesi ülkeler ve uluslararası ortaklara yönelik kötü niyetli siber faaliyetler gördüklerini, bu konunun Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Netschajew'in​​​​​​​ Bakanlığa çağrılarak bir kez daha açık şekilde gündeme getirildiğini bildirdi.

Deschauer, AB Dışişleri Bakanları toplantısında bugün kötü niyetli siber faaliyetlerde aktif olan Rus vatandaşları, şirketler ve hacker gruplarına yönelik yeni yaptırım kararlarının alınacağını açıkladı.

 

BİR TEPKİ DE FİNLANDİYA'DAN

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de ABD merkezli X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Valtonen, ülkesinin Rusya'nın zararlı siber faaliyetlerini kınadığını belirterek, "Bugün Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yılı geride bırakırken, Avrupalı ülkeler savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor.

İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"
İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"

Dünya

İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"

Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor
Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor

Spor

Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor

Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında
Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında

Gündem

Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında

Almanya'da pitbull vahşeti: 4 yaşındaki küçük kız kurtarılamadı
Almanya'da pitbull vahşeti: 4 yaşındaki küçük kız kurtarılamadı

Dünya

Almanya'da pitbull vahşeti: 4 yaşındaki küçük kız kurtarılamadı

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu
MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

Spor

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23