Doğal olarak yetişen deniz börülcesi vitamin ve mineral bombası: Tam bir sağlık deposu ancak zarar veriyor

Göz ve cilt sağlığı için önemli! Deniz börülcesi sahip olduğu A ve C vitaminleri sayesinde, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkı sağlarken, göz ve cilt sağlığının korunmasına da destek olur. Deniz börülcesi ne kadar tüketilmelidir? Deniz börülcesi genel olarak haftada 1-2 kez, bir porsiyon olarak yani yaklaşık 100-150 gram olarak haşlanmış olarak tüketmek tavsiye edilir. Yüksek tuz içerdiği için her gün tüketimi uygun değildir. Deniz börülcesi hazırlanırken haşlama suyunun dökülmesi, içerdiği tuz miktarının bir kısmının azalması noktasında önemlidir. Her besinde olduğu gibi deniz börülcesinin aşırı tüketimi de bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Deniz börülcesinin en önemli özelliği doğal olarak yüksek miktarda sodyum içermesidir. Fazla tüketilmesi; kan basıncının yükselmesine, vücutta sıvı tutulmasına, ödem oluşmasına, kalp ve damar hastalıkları açısından risk taşıyan bireylerde sağlık sorunlarının artmasına neden olabilir.