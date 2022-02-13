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Yerel Sulama kanalına uçan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Yerel

Sulama kanalına uçan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün cansız bedeni 3 saat süren operasyonun ardından çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 01:57:00 -
Sulama kanalına uçan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre; Mustafa Şimşek'in kullandığı 20 PL 592 plakalı otomobil, Bozyer Mahallesi’nde su kanalına düştü. Otomobilin düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi. Olay yerine gelen dalgıçların akıntının çok olmasında dolayı araçtaki Şimşek'e ulaşamaması üzerine barajdan kanala gelen kapaklar kapatıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Şimşek'in cesedi otomobilden çıkarıldı.

Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

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