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Aktüel

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Malatya’nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bir inek, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:18:18 -
Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Malatya’nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bir inek, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıderviş Mahallesi’nde sahibi tarafından otlatılan bir inek, üzeri açık sulama kanalına düştü. Sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Darende İstasyonu ekipleri, sudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı.


Olay yerine çağrılan bir vinç yardımı ile sulama kanalında bulunan inek ipe bağlanarak yavaşça yukarı doğru çekildi. Başarılı geçen kurtarma operasyonu ile sudan kurtarılan ineğin sahibi ekiplere teşekkür etti.

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