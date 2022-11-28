Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na giden pek çok futbolsever müslüman oldu. Katar’da dini temalara yer verilmesi ise müslümanlarca alkış topluyor. Son olanak Fas’ın Belçika’yı mağlup ettiği maçta önemli anlar yaşandı. Fas milli takımından Zakaria Aboukhlal’in Belçika'ya ikinci golü atmasının ardından şükür secdesine giden Faslı oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Bunun ardından pek çok ‘Şükür secdesi nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 192).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 597-598).