  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?
İSLAM

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

Katar'da düzenlenen 2022 Dürla Kupası maçında Fas,Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Faslı futbolcuların şükür secdesi yapması ise tüm dünyanın dikkatini çekti. Peki, şükün secdesi nedir nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:12:00 -
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na giden pek çok futbolsever müslüman oldu. Katar’da dini temalara yer verilmesi ise müslümanlarca alkış topluyor. Son olanak Fas’ın Belçika’yı mağlup ettiği maçta önemli anlar yaşandı. Fas milli takımından Zakaria Aboukhlal’in Belçika'ya ikinci golü atmasının ardından şükür secdesine giden Faslı oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Bunun ardından pek çok ‘Şükür secdesi nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye ‘şükür secdesi’ denilir. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah’a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü’s-salât, 192).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 597-598).

Dünya Kupası’nı izlemeye gidenler İslam’la tanışıyor
Dünya Kupası’nı izlemeye gidenler İslam’la tanışıyor

Yaşam

Dünya Kupası’nı izlemeye gidenler İslam’la tanışıyor

Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?
Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?

İSLAM

Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır?
Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır?

İSLAM

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23