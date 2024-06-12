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Spor Şükür kavuşturana! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası van Bronckhorst’ın Türkiye’ye geliş saati
Spor

Şükür kavuşturana! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası van Bronckhorst’ın Türkiye’ye geliş saati

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:47:00 -
Şükür kavuşturana! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası van Bronckhorst’ın Türkiye’ye geliş saati

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, teknik direktör konusunda da istediği sonucu elde edememişti. Hoca arayışında mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı kulüp, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlamıştı. Hollandalı çalıştırıcı Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geliyor.

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, teknik direktör konusunda da istediği sonucu elde edememişti. Hoca arayışında mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı kulüp, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlamıştı. Hollandalı çalıştırıcı Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Bu sezon istediği başarıyı elde edemeyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

Türkiye'ye geleceği saat belli oldu

Hollandalı çalıştırıcı, 13 Haziran tarihinde saat 16'da İstanbul'da olacak.

Son olarak Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, İskoç ekibinin başında çıktığı 68 karşılaşmada 2.01 puan ortalaması tutturmuştu.

Giovanni van Bronckhorst için 14 Haziran Cuma günü saat 11.00'de imza töreni düzenlenecek.

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