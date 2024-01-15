Sukuk (kira sertifikaları) nedir? Sukuk alım satımı

Kira sertifikası devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar arasında bulunur. Körfez ve Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, islami hukuk prensiplerine uygun olarak hazırlanan İslami finansman kaynaklı bono olarak bilinmektedir. Sukuk (Kira sertifikası), yatırımcının faizsiz sabit getiri elde etmesini sağlar. Sukuk satın alan yatırımcı şirketin veya devletin sukuk sertifikasının taahhüt ettiği oranlar çerçevesinde bir varlığa sahip veya ondan yararlanma hakkına sihiptir. Geleneksel bonolar borca dayalı sertifika olarak adlandırılırken, Sukuk ise varlığa dayalı bir sertifka olarak ortaya çıkmıştır. Kira sertifikası ihraç eden şirketler, sağlayacağı nakit akışını nereye aktaracağını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşır bu zorunludur.

Devlete bağlı kuruluşlara ek olarak finans, gayrimenkul, enerji ve havayolu şirketleri sukuk ihracı yapabilir.

Şirketler yatırımcısına 6 ayda bir kez kupon ödemeyi ve vade sonunda almış olduğu sertifikayı 100 dolar nominal değerle geri almayı taahhüt etmektedir. Sukuk fiyatı ve kupon oranı belirleyen şey baz döviz faiz oranı ve risk kat sayısıdır.

Sukuk ihracı yapacak olan kuruluş veya kurum faiz oranına ülke ve şirket riski gibi katsayıları ekleyerek kupon oranı ve sertifikanın ihraç nominal değerini belirler.

Kira sertifikası alan bir yatırımcı istediği anda sertifikasını nominal değer üzerinden satabilir. Kira sertifikaları fiyatları ülke ve şirketin maruz kaldığı riske göre artar veya azalır.

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Örnek verecek olursak zayıf bir ekonomik görünüme sahip olan bir ülke sukuk sertifikasının nominal değeri bugün 80 dolar ise, ekonomide yaşanan toparlanma ve pozitif görünüm sukuk fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır. Döviz fiyatlarındaki artış ise nominal fiyatlarının düşmesine neden olur.

Sukuk piyasasının en fazla hacime sahip olan ülkesi Malezya’dır. Malezya’yı diğer Müslüman ülkeler izler. Ayrıca Londra gibi finansal merkezlerde de sukuk ihraçları yapılmaktadır.



Sukuk alım satımını bankanızla iletişime geçerek yatırım hesaplarınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.